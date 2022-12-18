Bloomberg оценил потери ЕС из-за роста цен на энергоносители в $1 трлн

По данным Bloomberg, Европа уже потеряла $1 трлн из-за роста цен на энергоносители, но это лишь начало кризиса: после зимы ей придется пополнять запасы газа почти без поставок из России, что усилит конкуренцию с Китаем

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Европа потеряла примерно $1 трлн из-за роста цен на энергоносители в результате военных действий на Украине, и это только начало кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

После этой зимы региону придется пополнять запасы газа практически без поставок из России, что усилит конкуренцию за топливо с Китаем и Японией. Напряженность на газовом рынке удастся ослабить лишь к 2026 году, когда США и Катар смогут нарастить свои мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это означает, что высокие цены на энергоносители могут сохраняться годами.

Госдолг около половины стран ЕС к ВВП превышает 60%. По данным Международного энергетического агентства, Брюсселю удалось сократить спрос на газ на 50 млрд куб. м в этом году, но европейские страны по-прежнему могут столкнуться с дефицитом в 27 млрд куб. м в 2023 году. Еврокомиссия потребовала к 1 февраля заполнить хранилища не менее чем на 45%, чтобы избежать их истощения к концу отопительного сезона.

Основным источником газа из России в Европу был трубопровод «Северный поток». Однако конце сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Москва сочла произошедшее «беспрецедентной диверсией», президент Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил. В Кремле также заявляли, что расследование «априори поодгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию».

Еще до взрывов поставки по «Северному потоку-1» были остановлены из-за проблем с обслуживанием турбин в Канаде из-за санкций, а «Северный поток-2» так и не был запущен.