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Barents Observer узнал об отказах Норвегии в выдаче виз россиянам

Barents Observer: Норвегия почти перестала оформлять визы россиянам
Граждане России не могут получить визы даже в случае наличия приглашения, пишет портал
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам, гражданам не разрешают въезд в страну даже в том случае, если их приглашают норвежские организации. Об этом сообщает норвежский портал Barents Observer.

В частности, с отказами в получении виз столкнулось арт-пространство Terminal B в Киркенесе. Оно находится всего «в 15 минутах езды до российской границы» и всегда сотрудничало с деятелями культуры и искусства, но сейчас работа возможна только «с независимыми художниками, кураторами, с представителями гражданского общества». «Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Однако когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ», — рассказала сотрудница Terminal B.

В первую очередь сейчас почти невозможно записаться на подачу документов, а если это удается сделать, человек все равно получает отказ, говорит собеседница. По ее словам, в феврале в Киркенесе будет проходить фестиваль «Баренц спектакль». Однако организаторы вынуждены приглашать «очень точечно» — только тех, в ком они уверены, что «это представители независимой культуры, независимого искусства». Несмотря на приглашения, организация получила два отказа в визах. «Причина — опасение, что человек не вернется в Россию. Еще по одному человеку ответ пока не получен, а еще один просто не может подать документы: нет слотов», — пояснила сотрудница.

В сентябре, пишет издание, в Норвегию не смогли попасть участники российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Власти сослались на то, что у просителей «недостаточно связей для возвращения» на родину.

Проблемы с получением виз возникли и у тех россиян, которые сотрудничают с западными правозащитными организациями. Об отказах, в частности, сообщили в Хельсинкском комитете Норвегии. По словам директора отдела по Европе и Центральной Азии Инны Сангаджиевой, проблемы были в сентябре и октябре. «На моей практике, а в комитете я работаю уже 17 лет, это впервые. Отказы сформулированы так, будто это частные лица, которые пытаются уехать. Коллеги, которые работают со странами Африки и Латинской Америки, говорят, что эта стандартная мотивировка: власти боятся, что приезжий из неблагополучной страны останется», — пояснила Сангаджиева.

Она напомнила, что ЕС в сентябре ужесточил выдачу шенгенских виз для граждан России. «В целом предписано всем россиянам отказывать, кроме некоторых категорий. Это журналисты, активисты, правозащитники, представители гражданского общества. Однако есть ощущение, что норвежские службы просто игнорируют это исключение», — указала Сангаджиева.

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В Иммиграционном директорате (UDI) Barents Observer пояснили, что запрета на оформление виз россиянам нет, но соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией было расторгнуто. С конца мая обрабатываются заявки на гостевые визы родителям, детям и супругам живущих в Норвегии, в то время как заявки братьев и сестер, дальних родственников и подруг отклоняются. Кроме того, усложнено получение виз для деловых поездок и визитов с культурной целью. «Как правило, заявки на визы от туристов и на визиты друзей будут отклонены», — добавили в UDI.

На вопрос, предусмотрены ли исключения для тех российских граждан, которых притесняют на родине, иммиграционные власти ответили, что такие лица «должны находиться либо на границе, либо в Норвегии, чтобы подать заявление о защите».

РБК направил запросы в МИД Норвегии и посольство Норвегии в России.

В конце сентября Норвегия приостановила действие упрощенных правил оформления виз. В конце октября норвежская сторона сообщала, что временно прекращает рассмотрение заявлений от россиян на предоставление убежища.

Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это значит, что визовый сбор вырос с €35 до €80, стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличен с десяти до 15 дней (он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям придется предоставлять больше документов.

Отдельно Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия не только приостановили выдачу виз россиянам, но и запретили российским туристам пересекать границу.

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Теги
Елена Чернышова, Алена Нефедова Алена Нефедова
Норвегия визы россияне
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