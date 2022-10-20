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Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян

Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян и ждет решения ЕС
В центрах соискателей убежища в Норвегии решения ожидают почти 300 россиян. Однако власти страны сначала хотят дождаться решения ЕС по этому вопросу
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Норвежское иммиграционное управление (UDI) остановило рассмотрение заявлений от россиян на предоставление убежища на время, пока разрабатываются новые правила, сообщил телеканал TV2.

По данным управления, в настоящее время в центрах соискателей убежища размещены почти 300 граждан России. «Ни одно дело пока не было рассмотрено», — заявила представитель UDI Венче Фоне.

По ее словам, Норвегия планирует координировать процесс приема заявлений от россиян в сотрудничестве с ЕС.

«Это крайне сложная и ответственная ситуация, мы должны провести тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим увидеть, как этот вопрос урегулируют в остальной Европе», — сказала Фоне.

Представитель UDI также подтвердила, что часть россиян, ожидающих решения по вопросу предоставления убежища, подали заявление в связи с проведением частичной мобилизации, однако уточнить их число отказалась. При этом уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но Фоне отметила, что из этого правила есть ряд исключений и что все заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После ее начала на границе с Финляндией, Грузией и Казахстаном образовались очереди, после чего МВД решило развернуть рядом с пропускными пунктами военкоматы.

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Кейсы

Российский Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Россию могли покинуть от 600 тыс. до 1 млн человек. В Кремле эту информацию опровергли. «Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Норвегия убежище россияне мобилизация Военная операция на Украине
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