Норвегия приостановила рассмотрение заявок на убежище от россиян
Норвежское иммиграционное управление (UDI) остановило рассмотрение заявлений от россиян на предоставление убежища на время, пока разрабатываются новые правила, сообщил телеканал TV2.
По данным управления, в настоящее время в центрах соискателей убежища размещены почти 300 граждан России. «Ни одно дело пока не было рассмотрено», — заявила представитель UDI Венче Фоне.
По ее словам, Норвегия планирует координировать процесс приема заявлений от россиян в сотрудничестве с ЕС.
«Это крайне сложная и ответственная ситуация, мы должны провести тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим увидеть, как этот вопрос урегулируют в остальной Европе», — сказала Фоне.
Представитель UDI также подтвердила, что часть россиян, ожидающих решения по вопросу предоставления убежища, подали заявление в связи с проведением частичной мобилизации, однако уточнить их число отказалась. При этом уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но Фоне отметила, что из этого правила есть ряд исключений и что все заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После ее начала на границе с Финляндией, Грузией и Казахстаном образовались очереди, после чего МВД решило развернуть рядом с пропускными пунктами военкоматы.
Российский Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Россию могли покинуть от 600 тыс. до 1 млн человек. В Кремле эту информацию опровергли. «Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.