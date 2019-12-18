СМИ узнали о продвижении «Северного потока-2» высланным из ФРГ дипломатом

Один из высланных Германией российских дипломатов был сотрудником разведки, а также вербовал немецких чиновников для лоббирования проекта российского газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в расследовании Bild, проведенном с Bellingcat.

По данным таблоида, Евгений С., работал заместителем военного атташе в российском посольстве в Берлине. При этом, пишет Bild, он являлся сотрудником Главного разведывательного управления (ГРУ).

На приеме в китайском посольстве дипломат познакомился с бывшим кандидатом от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Салахдином Кобаном. Издание отмечает, что у них было три встречи, в рамках которых мужчина пытался завербовать Кобана. Последний подтвердил Bild, что встречался с дипломатом, но не сказал, о чем они говорили.

Как отмечает таблоид, Кобан в 2016 и 2017 годах работал офисе ключевого спикера ХДС по экономическим вопросам Йоахима Пфайффера. Тот неоднократно поддерживал «Северный поток-2».

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