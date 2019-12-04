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СМИ назвали высылаемых из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России
Об этом сообщило несколько немецких СМИ со ссылками на источники в правительстве. По их данным, власти Германии не будут массово высылать российских дипломатов, к чему прибегли более 20 стран после отравления семьи Скрипаль
Фото: Markus Schreiber / AP

Объявленные персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России (Главное управление Генштаба, бывшее ГРУ. — РБК). Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

В материале утверждается, что эту информацию также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Какой-либо информации о личности российских дипломатов немецкие журналисты не предоставили. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии и в пресс-службу Минобороны России.

Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Берлина

Как отмечает газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте прошлого года. После инцидента в Солсбери британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата, были США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие. Наибольшее число дипломатов выслали США — 60.

Германия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря. Они будут высланы из страны. В Министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу властей России или Чечни. Москва назвала эту информацию домыслами.

Общество
Посол России ответил на высылку дипломатов из Берлина из-за убийства

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском районе Моабит в августе. Подозреваемым в его убийстве оказался 49-летний россиянин, который был задержан при попытке избавиться от орудия убийства — пистолета Glock. Позднее обвинения в совершении этого преступления были предъявлены некоему гражданину России Вадиму К. (псевдоним Вадим С.). В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого был назван гражданин России Вадим Красиков (в Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты).

Зелимхан Хангошвили, по данным расследователей, подозревался российскими властями в участии в террористической организации «Имарат Кавказ», запрещенной в России. Он участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков, а позднее переехал в Грузию. В ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года он командовал подразделением из примерно 200 человек. В мае 2015-го на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси, после чего он получил убежище в Германии.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Германия, высылка дипломатов, внешняя разведка
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