СМИ назвали высылаемых из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России

Об этом сообщило несколько немецких СМИ со ссылками на источники в правительстве. По их данным, власти Германии не будут массово высылать российских дипломатов, к чему прибегли более 20 стран после отравления семьи Скрипаль

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Объявленные персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России (Главное управление Генштаба, бывшее ГРУ. — РБК). Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

В материале утверждается, что эту информацию также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Какой-либо информации о личности российских дипломатов немецкие журналисты не предоставили. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии и в пресс-службу Минобороны России.

Как отмечает газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте прошлого года. После инцидента в Солсбери британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата, были США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие. Наибольшее число дипломатов выслали США — 60.