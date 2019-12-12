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Политика ,  
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МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Власти ФРГ решили выслать двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. Россия назвала такие действия недружественными и пообещала ответные меры
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Время прибытия посла в МИД не уточняется.

О высылке двух российских дипломатов власти ФРГ объявили 4 декабря. Это решение в Берлине объяснили неучастием Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в августе, по обвинению в котором был задержан россиянин.

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Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Российский МИД счел решение немецких властей недружественной и безосновательной мерой. Ведомство выступило против «политизированного подхода» к следствию, отметив, что в сложившейся ситуации Москва примет комплекс ответных мер.

По данным Spigel, объявленные персонами нон грата лица — агенты российской разведки. Журнал отмечает, что они были официально аккредитованы при посольстве в качестве дипломатов.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Spiegel говорится, что Вадим К., которому немецкая Генпрокуратура предъявила обвинения в убийстве мужчины, служил в спецназе ФСБ «Вымпел». По информации изданий, речь идет о Вадиме Красикове, объявленном в 2013 году в розыск в связи с убийством в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова в 2007-м. В Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, говорится в расследовании. Генпрокуратура Германии утверждала, что убийство в Берлине было организовано российскими властями. Москва подобные обвинения отрицает.

Политика
Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в районе Моабит в Берлине в августе этого года. По версии правоохранительных органов, из пистолета с глушителем в него выстрелил гражданин России, передвигавшийся на велосипеде. Полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Президент Владимир Путин отмечал, что погибший был одним из организаторов взрывов в московском метро, а также принимал участие в боевых действиях.

Авторы: Георгий Тадтаев, Гаяна Демурина
Теги: Германия, МИД
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