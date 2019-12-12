МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Власти ФРГ решили выслать двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. Россия назвала такие действия недружественными и пообещала ответные меры

Геза Андреас фон Гайр (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Время прибытия посла в МИД не уточняется.

О высылке двух российских дипломатов власти ФРГ объявили 4 декабря. Это решение в Берлине объяснили неучастием Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в августе, по обвинению в котором был задержан россиянин.

Российский МИД счел решение немецких властей недружественной и безосновательной мерой. Ведомство выступило против «политизированного подхода» к следствию, отметив, что в сложившейся ситуации Москва примет комплекс ответных мер.