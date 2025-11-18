Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США
Россия и США обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными, сообщил в интервью изданию Axios спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Американский чиновник подтвердил Axios эту информацию.
В апреле Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби, в результате которого Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, которого подозревали в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.
Материал дополняется.
