 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Global Look Press )

Россия и США обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными, сообщил в интервью изданию Axios спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Американский чиновник подтвердил Axios эту информацию.

В апреле Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби, в результате которого Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, которого подозревали в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путина по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40
Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции Политика, 12:40
Минфин обратил внимание на опыт Индии по проведению региональных IPO Инвестиции, 12:39
Что носить осенью и зимой 2025-2026: 16 ключевых трендов с недель моды Стиль, 12:36
«Вторник без технологий»: 10 правил цифрового детокса от коуча Google Образование, 12:36