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Суд в Москве приговорил американского рокера по делу о наркотиках

Американец Майкл Трэвис Лик получил в России 13 лет колонии по делу о наркотиках
Гражданин США, играющий в российской рок-группе «Лови ночь», получил 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в попытке распространения наркотиков. Мужчина говорил о своей невиновности
Майкл Трэвис Лик (справа)&nbsp;
Майкл Трэвис Лик (справа)  (Фото: moscowcourts / Telegram)

Американский гражданин Майкл Трэвис Лик приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков в крупном размере, решение вынес Хамовнический райсуд Москвы, передает пресс-служба.

Его признали виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК) и приготовлении к преступлению (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК).

Суд в Москве приговорил американского рокера по делу о наркотиках
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Вторую фигурантку дела, Веронику Грабанчук, суд также признали виновной. Пресс-служба не уточнила наказание, которое получила девушка.

РЕН ТВ опубликовал в начале июня видеозапись, на которой группа вооруженных силовиков врывается в квартиру, где задерживают Лика, мужчина кричит. На видеозаписи допроса он говорит, что не знает, почему задержан. «У меня нет никакой вины. Я не могу поверить в то, в чем меня обвинили. Я не понимаю в чем», — сказал он.

Американца арестовали 10 июня. Суд назвал его бывшим десантником и музыкантом, который, предположительно, организовал «бизнес по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей». Лик играет в российской группе «Лови ночь». На странице коллектива во «ВКонтакте» сказано, что он также продюсирует несколько музыкальных групп: Louna, «Слот» и «Тараканы!» (фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин признан иноагентом).

Десять лет назад Лик появился в эфире программы CNN Parts Unknown, снимавшейся в Москве и Санкт-Петербурге. В ней американец выразил свое возмущение цензурой в России и рассказал об инциденте, связанном с его группой и MTV. «Это был документальный сериал о музыкантах, которые поднялись и, в некоторых случаях рискуя жизнью, выступили против злоупотребления властью, коррупции в правительстве. И тем не менее иностранное правительство смогло контролировать, что американские зрители видят на экранах своих телевизоров. Для меня это скандал эпического масштаба», — признался он.

«Трэвис был шоуменом; очень красноречивым и любил Россию», — рассказала Дарья Тарасова, которая продюсировала эпизод шоу.

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