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Политика ,  
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В Воронеже американцу дали семь лет за нападения в колонии и СИЗО

Применявшего силу к правоохранителям американца Гилмана приговорили к семи годам
Американцу вынесли приговор за нападения на сотрудников СИЗО и колоний, а также следователя в период, когда он уже отбывал наказание. Также Гилману назначили штраф в размере 300 тыс. руб.
Роберт Гилман
Роберт Гилман (Фото: Михаил Сергеев / ТАСС)

Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана, применявшего силу в отношении сотрудников правоохранительных органов, к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по совокупности преступлений, сообщила региональная прокуратура.

Также суд удовлетворил иск о взыскании с Гилмана 300 тыс. руб.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

30-летнему Гилману вменяли ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (насильственные действия в связи с производством предварительного расследования). Он находился в колонии — в октябре 2022 года воронежский суд приговорил Гилмана к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о нападении на полицейского. После апелляционной жалобы приговор смягчили до трех с половиной лет.

Суд согласился с доводами следствия, что в сентябре и октябре 2023 года Гилман, будучи несогласным с требованиями и действиями сотрудника ИК-2 УФСИН касательно соблюдения распорядка дня, применил к нему насилие.

Кроме того, в октябре 2023 года, когда в исправительной колонии проводились следственные действия, американец нанес удары следователю, чем причинил легкий вред его здоровью.

В ноябре того же года Гилмана перевели из колонии в СИЗО, так как против него расследовалось еще одно уголовное дело. Там он также применил насилие по отношению к инспектору, поскольку был не согласен с его требованиями и действиями, отметили в прокуратуре.

Наказание американцу назначили по совокупности этих преступлений. Обвинение просило приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Впервые Гилмана задержали 17 января 2022 года в вагоне пассажирского поезда Сухум — Москва. По данным СК, он был пьян, нарушал общественный порядок и, не согласившись «с законными действиями представителей власти», несколько раз ударил ногой сотрудника полиции. Тогда против него завели дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК).

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Воронеж США уголовное дело приговор американец применение силы правоохранители
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