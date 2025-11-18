Мэр Нью-Йорка Мамдани сообщил, что договаривается о встрече с Трампом

Мэр Нью-Йорка сообщил, что договаривается о встрече с Трампом

Президент ранее заявил, что Мамдани «хотел бы встретиться». Встреча станет частью обещаний избирателям решить проблемы города, из-за которых многие жители вынуждены уезжать, отметил мэр

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что договаривается о встречи с президентом Дональдом Трампом, его слова приводит NBC News.

«Моя команда обратилась в Белый дом, чтобы выполнить обещание, которое я дал жителям Нью-Йорка в ходе этой кампании», — сообщил он журналистам в пункте раздачи еды в Бронксе.

По его словам, возможная встреча станет частью обещаний избирателям «решить проблему кризиса доступности, из-за которого многие жители вынуждены уезжать из города».

«Мы видим, что его действия и действия его администрации в Вашингтоне приводят к прямо противоположному эффекту для жителей Нью-Йорка, и я пойду и докажу президенту и всем, честно говоря, что это нужно изменить, если мы хотим, чтобы жителям Нью-Йорка и американцам было легче удовлетворять ежедневные потребности», — отметил мэр.

В воскресенье Трамп сообщил, что Мамдани «хотел бы встретиться». «Он хотел бы приехать в Вашингтон и встретиться», — заявил глава Белого дома. Он не исключил, что удастся «что-то придумать». «Мы хотим, чтобы в Нью-Йорке все сложилось хорошо», — заверил американский лидер.

Мамдани в ходе избирательной кампании называл президента «угрозой демократии». Трамп, поддержавший бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в свою очередь считает Мамдани «стопроцентным коммунистом-фанатиком». Сам мэр причисляет себя к «демократическим социалистом».

Мамдани и Трамп еще не общались, отмечает The New York Times. Мэр вступит в должность 1 января. По его словам, если бы президент хотел бы найти общий язык, он был бы готов с ним работать, но Мамдани выразил сомнения в наличии у республиканца подобных намерений.

«Президент в ходе кампании говорил об обещании обеспечить [американцев]более дешевыми продуктами питания, об обещании снизить стоимость жизни», — напомнил Мамдани. «Мы видим, что его действия и действия его администрации в Вашингтоне приводят к прямо противоположному эффекту для жителей Нью-Йорка», — добавил он.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой. Мамдани станет первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

После победы Мамдани 4 ноября Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь». Президент грозился сократить финансирование города в случае избрания социалиста.

Politico со ссылкой на источники писало, что власти штата Нью-Йорк обеспокоены возможными шагами президента после выборов и готовятся к возможному введению войск Национальной гвардии США.