В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли призвал живущих в в Нью-Йорке евреев покинуть город. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Его заявление связано с избранием на пост мэра города Зохрана Мамдани, представляющего Демократическую партию и исповедующего ислам. Чикли считает, что с этих пор «факел свободы этого прекрасного города погас».

«Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины <...> Я призываю евреев Нью-Йорка задуматься о том, чтобы определить свое новое место в Израиле», — написал он.

На выборах мэра Нью-Йорка победил социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет 34-летний Зохран Мамдани. По последним данным, он получил 50,4% голосов. Присягу политик принесет 1 января 2026 года. Его программа включает поддержку бесплатного проезда на городских автобусах, замораживание арендной платы за жилье с регулируемой арендой, всеобщее дошкольное образование и создание сети муниципальных продуктовых магазинов.

