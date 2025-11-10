Politico узнало о подготовке властей Нью-Йорка к введению нацгвардии

Власти штата Нью-Йорк обеспокоены возможными действиями Трампа после победы социалиста Мамдани на выборах мэра города

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти Нью-Йорка начали готовиться к возможному введению войск Национальной гвардии США или сотрудников других федеральных ведомств в город, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Губернатор одноименного штата Кэти Хокул, обеспокоенная возможными действиями Дональда Трампа после избрания мэром Нью-Йорка 34-летнего социалиста Зохрана Мамдани, провела серию встреч с представителями правоохранительных органов, бизнеса и активистами, чтобы предотвратить или «хотя бы смягчить последствия любого вмешательства федеральных властей» в дела города, пишет издание. Запланированы и другие встречи, в том числе в День ветеранов 11 ноября.

«Цель — предотвратить, а если не получится, то отсрочить. А если что-то случится, нам придется с этим справлятьcя», — сообщила директор департамента внутренней безопасности и экстренных служб штата Джеки Брей.

Власти Нью-Йорка месяцами наблюдали, как Трамп перебрасывает Национальную гвардию и агентов иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в другие города, и готовилось к аналогичной ситуации, отмечает издание. Хокул, которую Трамп критиковал и обвинял в росте цен на энергоносители, высказывала обеспокоенность, что президент может воспользоваться избранием Мамдани как поводом для того, чтобы взять город под контроль федеральных сил.

Трамп называет Мамдани «100-процентным фанатиком-коммунистом», он посвятил ему несколько гневных постов в своей соцсети Truth Social. После выборов мэра, которые прошли 4 ноября, президент написал: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь». Прежде он грозил сократить финансирование города в случает победы Мамдани.

За последние месяцы Трамп отправил Национальную гвардию в еще несколько городов, включая Лос-Анджелес, Вашингтон (округ Колумбия) и Мемфис (штат Теннесси), что вызвало гневную реакцию местных жителей и членов Демпартии. Мэры и губернаторы-демократы считают, что президент таким образом пытается запугать политических оппонентов. Сам республиканец объясняет эти шаги ужесточением федерального контроля за правопорядком в крупнейших американских городах.