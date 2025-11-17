 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ЕС рассчитал финансирование Украины с учетом мира к концу 2026 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

При подготовке проекта возможных вариантов финансирования Украины в 2026–2027 годах Еврокомиссия (ЕК) исходит из того, что военный конфликт прекратится в конце 2026 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза.

В документе говорится, что Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования. «Согласно предварительным прогнозам МВФ — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами, — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — приводит «Европейская правда» выдержки из письма.

В середине сентября глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то Киеву потребуется не менее $120 млрд в 2026 году на военные расходы. Тогда же глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что западной помощи не хватит Украине в 2026 году, из-за чего может образоваться дыра. По его словам, не хватает $10 млрд.

Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен в письме напомнила об обязательствах ЕС удовлетворить потребности Киева в финансировании на 2026–2027 годы, включая спонсирование военного сектора.

В конце октября глава Евросовета Антониу Кошта допустил продолжение конфликта между Россией и Украиной в 2026 и 2027 годах, пообещав продолжить финансирование Киева в необходимом размере.

ЕС выделяет Киеву помощь в рамках специально созданного Фонда Евросоюза для Украины. Сумма в фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.

