ЕС рассчитал финансирование Украины с учетом мира к концу 2026 года
При подготовке проекта возможных вариантов финансирования Украины в 2026–2027 годах Еврокомиссия (ЕК) исходит из того, что военный конфликт прекратится в конце 2026 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза.
В документе говорится, что Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования. «Согласно предварительным прогнозам МВФ — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами, — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — приводит «Европейская правда» выдержки из письма.
В середине сентября глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то Киеву потребуется не менее $120 млрд в 2026 году на военные расходы. Тогда же глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что западной помощи не хватит Украине в 2026 году, из-за чего может образоваться дыра. По его словам, не хватает $10 млрд.
Фон дер Ляйен в письме напомнила об обязательствах ЕС удовлетворить потребности Киева в финансировании на 2026–2027 годы, включая спонсирование военного сектора.
В конце октября глава Евросовета Антониу Кошта допустил продолжение конфликта между Россией и Украиной в 2026 и 2027 годах, пообещав продолжить финансирование Киева в необходимом размере.
ЕС выделяет Киеву помощь в рамках специально созданного Фонда Евросоюза для Украины. Сумма в фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая