Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Украине грозит серьезный экономический кризис в 2026 году без продолжения финансовой помощи ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В письме лидерам ЕС она оценила потребности Украины на 2026–2027 годы в €135,7 млрд
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украине грозит серьезный экономический кризис в 2026 году без постоянной финансовой поддержки со стороны Европейского союза. С таким предупреждением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран Евросоюза, с которым ознакомились Politico и Euronews.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик», — заявила фон дер Ляйен. По оценкам Еврокомиссии, Украина будет нуждаться в €135,7 млрд в течение 2026-2027 годов. Из этой суммы €83,4 млрд необходимы для финансирования армии, а еще €55,2 млрд — для поддержки экономики и покрытия бюджетного дефицита.

Фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования этой помощи. Основным рассматривается использование замороженных активов России на €140 млрд в виде репарационного кредита. Альтернативные варианты включают прямые взносы стран ЕС на €90 млрд или выпуск совместного долга на аналогичную сумму.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами.

ЕС рассчитал финансирование Украины с учетом мира к концу 2026 года
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Расчеты потребностей Украины основаны на прогнозах Международного валютного фонда и предполагают завершение активной фазы военной операции к концу 2026 года. Глава Еврокомиссии призвала лидеров ЕС утвердить план финансирования уже на декабрьском саммите, подчеркнув, что «Европа не может позволить себе паралич или нерешительность» в этом вопросе.

Россия осуждает любую помощь Украине, в том числе финансовую. 29 июля «Экономическая правда» сообщила со ссылкой на источник, что Брюссель поставил на паузу всю выделяемую Украине помощь до разрешения ситуации с антикоррупционными ведомствами.

ЕС выделяет Киеву помощь в рамках специально созданного Фонда Евросоюза для Украины. Сумма в фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.

