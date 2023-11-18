 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сийярто заявил, что лидеры ЕС «управляют Украиной» как в игре Fortnite

Сийярто: лидеры ЕС пытаются управлять конфликтом на Украине как в игре Fortnite
Сюжет
Военная операция на Украине
Многие европейские лидеры «потеряли здравый смысл» и пытаются управлять конфликтом на Украине, будто компьютерной игрой Fortnite, заявил Сийярто. Москва заявляла, что цели спецоперации в любом случае будут выполнены
Военнослужащий ВСУ готовится к управлению FPV-дроном
Военнослужащий ВСУ готовится к управлению FPV-дроном (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Большинство лидеров ЕС «охвачены военным психозом» и пытаются управлять конфликтом на Украине, будто компьютерной игрой Fortnite, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла здравый смысл», — сказал глава МИД.

По его словам, «есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир» на Украине. Сийярто подчеркнул, что Венгрия, находящаяся по соседству с Украиной, лучше других сознает, что жизни людей можно спасти только путем прекращения огня и начала мирных переговоров.

«Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений», — указал министр.

Fortnite — компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Игра представляет собой «кооперативную песочницу» на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби.

Венгрия назвала условие разблокировки передачи средств ЕС для Украины
Политика
Петер Сийярто

После начала военной операции на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. В ноябре политик заявил, что в 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, а сегодня сказал, что Украине очень далеко до вступления в ЕС.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Кремль неоднократно указывал, что спецоперация, начатая против «киевского режима», из-за поддержки западных стран фактически превратилась в «войну между Москвой и коллективным Западом». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». В то же время, по его словам, цели все спецоперации будут выполнены.


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия Сийярто Петер Военная операция на Украине
Материалы по теме
Еврокомиссар призвала Венгрию отказаться от энергоносителей из России
Политика
В Венгрии объяснили выгоду строительства АЭС «Пакш-2»
Технологии и медиа
Reuters узнал о «плане Б» у ЕС в случае вето Венгрии на помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 22:02
Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных выросло до 56 Политика, 21:57
Тарпищев объяснил поражение Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP Спорт, 21:43
Сийярто заявил, что лидеры ЕС «управляют Украиной» как в игре Fortnite Политика, 21:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 21:34
Еще одна группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву Политика, 21:21
FT узнала о привлечении Израилем займов на $6 млрд для войны с ХАМАС Финансы, 21:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:07
ХАМАС заявил о потере связи с группами, удерживающими заложников Политика, 21:03
В Калининградской области женщина попыталась поджечь здание военкомата Политика, 20:55
NYT узнала, каким будет следующий этап операции ЦАХАЛ в секторе Газа Политика, 20:44
В Москве завели уголовное дело после стрельбы у банка и кражи ₽300 млн Общество, 20:40
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Обладателя Кубка Стэнли задержали из-за домашнего насилия Спорт, 20:35