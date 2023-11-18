Многие европейские лидеры «потеряли здравый смысл» и пытаются управлять конфликтом на Украине, будто компьютерной игрой Fortnite, заявил Сийярто. Москва заявляла, что цели спецоперации в любом случае будут выполнены

Военнослужащий ВСУ готовится к управлению FPV-дроном (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Большинство лидеров ЕС «охвачены военным психозом» и пытаются управлять конфликтом на Украине, будто компьютерной игрой Fortnite, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла здравый смысл», — сказал глава МИД.

По его словам, «есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир» на Украине. Сийярто подчеркнул, что Венгрия, находящаяся по соседству с Украиной, лучше других сознает, что жизни людей можно спасти только путем прекращения огня и начала мирных переговоров.

«Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений», — указал министр.

Fortnite — компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Игра представляет собой «кооперативную песочницу» на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби.

После начала военной операции на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. В ноябре политик заявил, что в 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, а сегодня сказал, что Украине очень далеко до вступления в ЕС.

Кремль неоднократно указывал, что спецоперация, начатая против «киевского режима», из-за поддержки западных стран фактически превратилась в «войну между Москвой и коллективным Западом». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». В то же время, по его словам, цели все спецоперации будут выполнены.