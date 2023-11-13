Венгрия назвала условие разблокировки передачи средств ЕС для Украины

Венгрия не согласует передачу €500 млн из фонда ЕС на военную помощь Киеву, пока не получит гарантий, что тот больше не будет включать венгерские компании в список «спонсоров войны». Такая ситуация уже произошла с OTP Банком

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия не одобрила выделение €500 млн на оружие Киеву из Европейского фонда мира из-за отсутствия гарантий от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) невключения венгерских компаний в список «международных спонсоров войны», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.Трансляция его выступления шла в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Тема вновь обсуждалась на заседании глав МИД Евросоюза, рассказал он и сообщил, что на Будапешт остальные участники заседания оказывали давление, пытаясь добиться согласования помощи Киеву.

«Сегодня на нас было оказано огромное давление, чтобы из так называемого Европейского фонда мира были выплачены €500 млн за поставки оружия Украине. Конечно, я не согласился на это, и мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока мы не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантии того, что подобное [с банком OTP] никогда не повторится», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

OTP Банк попал в список «спонсоров войны», формируемый украинским НАПК, в начале мая этого года. Агентство обосновало его включение тем, что OTP является одним из ведущих банков на российском финансовом рынке (банк работает и в других странах, в том числе на Украине) и «предоставляет льготные условия кредитования российским военным».

29 сентября НАПК приостановило действие статуса «спонсора войны» для банка, однако венгерская сторона назвала этот шаг недостаточным, настаивая на полном исключении организации из перечня. 2 октября банк был исключен из списка, однако передачу €500 млн на военную помощь Украине Будапешт так и не согласовал.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что она лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.