В итоговой декларации саммита АТЭС не упомянули Украину и Ближний Восток

Ситуацию в секторе Газа и Украине обсуждали на министерской встрече; темы не включили в итоговое заявление, так как АТЭС — «не площадка для обсуждения геополитических вопросов». При принятии декларации была учтена позиция Москвы

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Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подписали декларацию по итогам встречи 16 и 17 ноября в Сан-Франциско. В документе не упоминаются вооруженный конфликт России и Украины, а также война Израиля и ХАМАС. Эти темы обсуждались на министерской встрече АТЭС, следует из заявления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

По словам Тай, большинство участников министерской встречи осудили действия России и призвали к достижению мира, основанного на принципах Устава ООН; они заявили, что конфликт усугубляет продовольственный кризис и вредит мировой экономике. Министры также обсудили кризис в секторе Газа. Некоторые высказались против включения этих вопросов в совместное заявление министров «на том основании, что, по их мнению, АТЭС не является площадкой для обсуждения геополитических вопросов».

Что касается декларации, подписанной лидерами АТЭС, в ней, в частности, говорится о необходимости использовать технологический прогресс, чтобы стимулировать экономический рост и решать экологические проблемы. В документе отмечается необходимость как можно скорее перейти к «чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике», а также поэтапного отказа от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.

Участники саммита договорились:

поддерживать малый и средний бизнес;

поддерживать реформу Всемирной торговой организации для улучшения всех ее функций;

укреплять взаимодействие с бизнес-сообществом;

сохранить приверженность поддержанию открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок и т.д.

По словам вице-премьера Алексея Оверчука, возглавляющего российскую делегацию, итоговое заявление приняли путем консенсуса, в нем учтена позиция Москвы. В документе отражены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и другие вопросы, там нет «никаких токсичных политических сюжетов» (цитата по ТАСС).

В АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в этом году страной-председателем являются США. В Вашингтоне предупреждали, что смогут принять российскую делегацию с учетом санкций. Кремль ранее отмечал, что президент Владимир Путин, который находится под американскими ограничениями, не ждет приглашения на саммит. В Госдепе США допускали, что итоговую декларацию могут не принять из-за разногласий по Украине.