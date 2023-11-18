Оверчук заявил об учете позиции России в итоговой декларации саммита АТЭС
Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) достигли консенсуса при принятии итоговой декларации, позиция России также была учтена, заявил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук. Его цитирует ТАСС.
«Декларация принята. Она принята путем консенсуса» — сообщил он.
В ответ на вопрос о том, была ли учтена позиция России при согласовании документа, вице-премьер ответил: «Все учтено».
Россия на саммите представила свои инициативы в области развития транспортных коридоров, рассказал Оверчук. «Мы подчеркнули важность сохранения бесперебойных цепочек поставок. И мы также представили экономическим лидерам наши инициативы в области связанности, а также инвестиций и развития, создания и улучшения нашей железнодорожной инфраструктуры», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, российская сторона представила инициативу по созданию «коридора север-юг с Балтийским морем и Персидским заливом», сообщил Оверчук.
По мнению вице-премьера, принятая декларация должна сыграть важную роль в работе по развитию торговых отношений и цифровой трансформации экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в будущем.
Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех».
В организацию входит 21 страна, большинство из них — государства с береговой линией у Тихого океана. В объединении кроме России и США состоят также Китай, Канада и Сингапур.
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