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МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко

МВД объявило в розыск экономиста, бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко
На этой неделе комиссия Госдумы потребовала проверить деятельность экономиста на предмет госизмены из-за его участия в рабочей группе, которая занимается санкциями против России
Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

МВД объявило в розыск экономиста, бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко (Минюст признал его иноагентом), следует из базы ведомства.

Алексашенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в министерстве не уточнили, по какой.

15 ноября комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Алексашенко и экономиста Сергея Гуриева (также признан иноагентом) на предмет госизмены. Поводом стало их участие в рабочей группе Стэнфордского университета, которая занимается разработкой санкций против России.

Председатель комиссии депутат Василий Пискарев назвал деятельность группы «грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета России» с целью причинить ущерб стране и гражданам. Депутат отметил, что к госизмене относится «оказание консультативной и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России».

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Международная группа по санкциям, которую возглавляют экс-посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, была создана вскоре после начала военных действий на Украине. Она несколько раз представляла предложения по ограничительным мерам в отношении Москвы.

Алексашенко в 1993-1995 годах был заместителем министра финансов России, следующие три года занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка. В сентябре 1998-го он ушел в отставку. С декабря 2008 года был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.

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В 2013 году Алексашенко уехал в США на работу в Университете Джорджтауна, тогда же он рассказывал о давлении на него после критики состояния российской экономики. В 2017-м «МК» со ссылкой на источники написал о заведении дела в отношении экономиста по статье о контрабанде культурных ценностей — по данным издания, он пытался вывезти из страны ордена времен СССР. Алексашенко эти сведения не комментировал.

В июле Минюст внес экономиста в реестр иноагентов, заявив, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Алексашенко МВД розыск санкции госизмена
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