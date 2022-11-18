Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

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Приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под минометный обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В двух домовладениях выбиты окна. Также есть повреждение линии электропередачи», — написал Гладков. На месте работают оперативные и аварийные службы.

В ноябре Белгородская область многократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, 17 ноября Гладков сообщал о двух обстрелах: в Шебекино снаряды попали в частный дом, в результате чего один человек был тяжело ранен, а вечером ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе.

15 ноября при обстреле Шебекино погибли три человека, двое пострадали. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом. В тот же день еще один человек погиб, когда система ПВО сбила ракету «Точка-У» над г. Валуйки.