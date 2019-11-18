СМИ опубликовали видео с подожженным в Сирии российским броневиком

Российский бронеавтомобиль «Тайфун» загорелся от бутылки с зажигательной смесью и получил повреждения. О том, пострадали ли при этом солдаты, неизвестно

Российский бронеавтомобиль «Тайфун» (Фото: Константин Мачульский / ТАСС)

Во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб (арабское название курдского Кобани), на севере Сирии, российский бронеавтомобиль «Тайфун» был подожжен коктейлем Молотова. Машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью протестующие курды, сообщает турецкое агентство Eha Media.

Издание опубликовало видео атаки на российский бронеавтомобиль в своем Twitter. На нем видно, как к стоящему на обочине дороги автомобилю «Тайфун» с российским флагом подбегает группа молодых людей. Один из них поджигает фитиль на бутылке и бросает ее в борт машины. Вслед летят еще несколько бутылок. Бронеавтомобиль загорается и начинает отъезжать. В это время за ним гонятся люди и продолжают закидывать его камнями.

Eha Media со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины.

Информацию о произошедшем подтверждают и курдские источники. Портал Nuce Ciwan также опубликовал это видео, уточнив, что инцидент произошел утром 18 ноября близ Кобани. На кадрах, которые портал опубликовал в соцсети «Одноклассники», видно, как протестующие забрасывают бутылками с горючей смесью проезжающие автомобили. Несколько бронеавтомобилей загораются, но проезжают мимо. В колонне вместе следуют броневики российской военной полиции и турецкой армии.