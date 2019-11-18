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СМИ опубликовали видео с подожженным в Сирии российским броневиком
Российский бронеавтомобиль «Тайфун» загорелся от бутылки с зажигательной смесью и получил повреждения. О том, пострадали ли при этом солдаты, неизвестно
Российский бронеавтомобиль «Тайфун» (Фото: Константин Мачульский / ТАСС)

Во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб (арабское название курдского Кобани), на севере Сирии, российский бронеавтомобиль «Тайфун» был подожжен коктейлем Молотова. Машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью протестующие курды, сообщает турецкое агентство Eha Media.

Издание опубликовало видео атаки на российский бронеавтомобиль в своем Twitter. На нем видно, как к стоящему на обочине дороги автомобилю «Тайфун» с российским флагом подбегает группа молодых людей. Один из них поджигает фитиль на бутылке и бросает ее в борт машины. Вслед летят еще несколько бутылок. Бронеавтомобиль загорается и начинает отъезжать. В это время за ним гонятся люди и продолжают закидывать его камнями.

Eha Media со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины.

Информацию о произошедшем подтверждают и курдские источники. Портал Nuce Ciwan также опубликовал это видео, уточнив, что инцидент произошел утром 18 ноября близ Кобани. На кадрах, которые портал опубликовал в соцсети «Одноклассники», видно, как протестующие забрасывают бутылками с горючей смесью проезжающие автомобили. Несколько бронеавтомобилей загораются, но проезжают мимо. В колонне вместе следуют броневики российской военной полиции и турецкой армии.

Портал отмечает, что нападение произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

Политика
Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

Российские военные полицейские и турецкие военные проводят совместное патрулирование на севере Сирии в соответствии с договоренностью о прекращении операции «Источник мира», которую Анкара начала против курдского ополчения. Вторжение турецких войск в населенные курдами районы Сирии началось 9 октября. 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились приостановить активные боевые действия и начать совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Курдское ополчение при этом должно было отойти на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Это не первый случай агрессии против российско-турецких патрулей со стороны местного населения. Колонны бронетехники иногда забрасываются камнями и бутылками на маршруте прохождения. Таким образом курды выражают недовольство военным присутствием двух стран на своей территории.

При участии: Алена Прохоренко
Теги: Сирия, курды, Рабочая партия Курдистана, бронеавтомобили
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