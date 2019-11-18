Военные назвали провокацией атаку патруля в Сирии «коктейлями Молотова»

В Центре по примирению заявили о провокации. Военные не пострадали, техника исправна, колонна продолжила патрулирование. СМИ ранее показали кадры, как «коктейлями Молотова» закидали автомобиль «Тайфун»

Российский бронеавтомобиль «Тайфун» (Фото: AP)

Во время совместного патрулирования российских и турецких военных на севере Сирии группа подростков попыталась забросать машины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные не пострадали, техника исправна, колонна продолжила патрулирование, сообщил РБК представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В целях недопущения возможных несчастных случаев старшим колонны было принято решение объехать данную группу молодых людей и продолжить движение по ранее установленному маршруту патрулирования», — говорится в сообщении центра.

Ранее видео с загоревшейся от «коктейлей Молотова» российской бронемашиной «Тайфун» публиковали турецкие и курдские СМИ.

На нем группа молодых людей забрасывает бронеавтомобиль «коктейлями Молотова», после чего машина уезжает. Курдский портал Nuce Ciwan утверждал, что инцидент произошел после того, как турецкие военные использовали против местных жителей слезоточивый газ.