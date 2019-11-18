Евросоюз заявил об упущенной Минском возможности на выборах в парламент

Евросоюз заявил об упущенной Минском возможности на выборах в парламент

Парламентские выборы в Белоруссии прошли в «общей спокойной обстановке», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Однако, в ЕС заявили, что власти страны «упустили возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами».

Европейская служба привела в качестве доказательства позицию миссии ОБСЕ и Бюро демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами. Они пришли к выводу, что во время голосования «игнорировались основные свободы собраний и выражения мнений». Кроме того, в ОБСЕ заявили об ограничениях в предвыборной агитации, которая не обеспечивала «содержательного или конкурентного политического соперничества».

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