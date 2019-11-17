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Политика ,  
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В Белоруссии завершились парламентские выборы
ЦИК страны утверждает, что к избирательным участкам пришли более 70% граждан
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии в 20:00 завершилось голосование по выборам в палату представителей, сообщает агентство БелТА. Предполагается, что предварительные итоги голосования станут известны ночью.

Комментируя ход выборов, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что по данным на 18:00 в них приняли участие более 70% граждан. Голосование было признано состоявшимся практически во всех избирательных округах, за исключением центра Гродно.

Наиболее высокая явка была зафиксирована в Могилевской области (более 77%). Меньше всего жителей на участки для голосования пришли в Минске (58,76%). Более 35% проголосовали досрочно.

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В Белоруссии начались досрочные выборы в парламент

На 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Часть оппозиционеров при этом к выборам не допустили. Среди них журналистка Ирина Халип, а также активистка движения «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, который работает наблюдателем на белорусских выборах, в комментарии ТАСС заявил, что ни одного нарушения на избирательных участках зафиксировано не было. В свою очередь, сокоординатор кампании «Право выбора» Алексей Сигаев в интервью изданию «Белорусский партизан» заявил, что многих наблюдателей удаляли с участков.

При этом Лукашенко утром в воскресенье пообещал «отвернуть голову и повыворачивать руки» тем, кто набрасывается на избирателей на участках. Как сообщает издание Tut.by, таким образом Лукашенко прокомментировал инцидент в Бресте, где наблюдатель «предотвратил преступление» и помешал вбросить в урну пачку бюллетеней. «Отвернем голову, повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести», — предупредил Александр Лукашенко.

Изначально парламентские выборы в Белоруссии должны были пройти в 2020 году, однако президент страны Александр Лукашенко перенес их на осень. В следующем году в Белоруссии будут выбирать президента.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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