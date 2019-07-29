Лукашенко приказал организовать выборы в Белоруссии «на достойном уровне»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился начать подготовку к предстоящим выборам. Об этом он сказал во время назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, говорится на сайте пресс-службы президента.

Лукашенко отметил, что в следующие два года в стране пройдут две избирательные кампании: к выборам главы государства и парламентским выборам. «Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому, все сосредоточено в ваших руках на месте, что, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы», — сказал Лукашенко, отметив, что «организовать надо на достойном уровне».

По словам президента Белоруссии, предстоящие выборы — это экзамен для власти, к которому нужно подготовиться: «Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали».

«Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется», — добавил глава государства, отметив, что основой для политики власти на местах и в целом по стране должно быть честное, справедливое отношение к народу.

По словам Лукашенко, обстановка в районах, куда назначены новые руководители, в целом стабильная. «Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики, это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям», — сказал президент.