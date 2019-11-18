ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

Парламентские выборы в Белоруссии не отвечали демократическим стандартам избирательного процесса. Об этом заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт, передает белорусский портал naviny.by.

«Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств», — отметила она, добавив, что выборы в стране, где ущемляются свободы избирателей и кандидатов, могут превратиться в формальность.

Седерфельт сообщила, что представители миссии наблюдали ограничение участия в выборах большого числа кандидатов, которые подали заявки на участие.

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что они присутствуют на выборах в Белоруссии, чтобы «поспособствовать прозрачности и укреплению избирательных процессов», передает агентство БелТА. Она выразила надежду, что наблюдения представителей ОБСЕ будут приняты в конструктивном ключе.