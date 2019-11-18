Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга Общество, 17:10 Накопление обязательств: грозит ли экономике России проблема неплатежей Мнение, 17:08 Против основателя «Евродона» завели уголовное дело Общество, 17:08 Каких российских фирм касается GDPR и что ждать нарушителям регламента Pro, 17:05 СМИ узнали об интересе футбольных клубов из Италии и Англии к Соболеву Спорт, 17:01 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 16:57 ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии Политика, 16:55 Руководитель Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов Бизнес, 16:50 «Яндекс» раскрыл альтернативные варианты реструктуризации Технологии и медиа, 16:47 Суд в Москве лишил депутата водительских прав после аварии с мотоциклом Общество, 16:47 Что Европе кажется странным в российской логистике Pro, 16:46 Как Пресня из рабочего района стала кластером для миллионеров РБК и Элитная недвижимость, 16:45 Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити» Общество, 16:41 Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России Экономика, 16:37 
Политика ,  
0 
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

Парламентские выборы в Белоруссии не отвечали демократическим стандартам избирательного процесса. Об этом заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт, передает белорусский портал naviny.by.

«Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств», — отметила она, добавив, что выборы в стране, где ущемляются свободы избирателей и кандидатов, могут превратиться в формальность.

Седерфельт сообщила, что представители миссии наблюдали ограничение участия в выборах большого числа кандидатов, которые подали заявки на участие.

Политика
В Белоруссии прошли досрочные выборы в парламент

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что они присутствуют на выборах в Белоруссии, чтобы «поспособствовать прозрачности и укреплению избирательных процессов», передает агентство БелТА. Она выразила надежду, что наблюдения представителей ОБСЕ будут приняты в конструктивном ключе.

Глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра, в свою очередь, заключил, что международные организации не могут выносить суждения о легитимности результатов выборов — это прерогатива граждан Белоруссии.

Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. По состоянию на 18:00 явка составила более 70%. В понедельник, 18 ноября, глава белорусской ЦИК огласила имена избранных в парламент страны депутатов.

На 110 мест в парламенте претендовали 514 кандидатов от 12 различных партий. При этом некоторых кандидатов от оппозиции не допустили к выборам.

Теги: ОБСЕ, выборы, Белоруссия, стандарты, демократия, парламент
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Глава ЦИК Белорусии назвала имена избранных в парламент страны депутатов
Политика
В Белоруссии завершились парламентские выборы
Политика
Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter