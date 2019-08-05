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Berkshire Hathaway $226 (+12,97%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+28,71%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента страны. Сообщение опубликовано на сайте президента. Выборы в Совет республики (верхнюю палату) пройдут 7 ноября, а в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва — спустя 10 дней, 17 ноября. Такие даты 30 июля президенту предложила глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина.

Согласно документу, советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы власти должны выдвинуть кандидатов в верхнюю палату не позднее 8 октября.

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В состав нижней палаты входят 110 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе. Состав верхней палаты формируется иначе: депутаты областных советов и Минска избирают по восемь членов, еще столько же президент страны назначает напрямую.

В конце июля Лукашенко распорядился начать подготовку к предстоящим выборам, отметив, что их «организовать надо на достойном уровне».

В 2020 году в стране должны пройти президентские выборы — голосование может состояться 4 августа, говорила Ермошина. Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, намерен в них участвовать.

Теги: Белоруссия, Выборы, Александр Лукашенко
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