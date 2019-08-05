Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента страны. Сообщение опубликовано на сайте президента. Выборы в Совет республики (верхнюю палату) пройдут 7 ноября, а в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва — спустя 10 дней, 17 ноября. Такие даты 30 июля президенту предложила глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина.

Согласно документу, советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы власти должны выдвинуть кандидатов в верхнюю палату не позднее 8 октября.

В состав нижней палаты входят 110 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе. Состав верхней палаты формируется иначе: депутаты областных советов и Минска избирают по восемь членов, еще столько же президент страны назначает напрямую.

В конце июля Лукашенко распорядился начать подготовку к предстоящим выборам, отметив, что их «организовать надо на достойном уровне».