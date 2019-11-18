Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

По словам главы Чечни, призывы «убивать, сажать и пугать» за оскорбления в Сети не стоит воспринимать буквально. Кадыров заявил о провокаторах, которые неверно трактуют его слова

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» прокомментировал свое заявление о способах наказания пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Перевод его выступления опубликовал «Кавказский узел».

По словам Кадырова, его заявление о необходимости «убивать, сажать, пугать» за оскорбления в интернете не стоит понимать буквально. «Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву», — заявил глава Чечни.

«Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — продолжил он. Глава республики также заявил о провокаторах, которые «цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов».

По словам Кадырова, его критикуют «человек десять»: «Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах». «Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие», — заявил глава Чечни. Он добавил, что «какая бы у них [критиков] ни была большая борода, в них есть то, что непозволительно мусульманам».