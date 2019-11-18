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Политика ,  
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Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой
По словам главы Чечни, призывы «убивать, сажать и пугать» за оскорбления в Сети не стоит воспринимать буквально. Кадыров заявил о провокаторах, которые неверно трактуют его слова
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» прокомментировал свое заявление о способах наказания пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Перевод его выступления опубликовал «Кавказский узел».

По словам Кадырова, его заявление о необходимости «убивать, сажать, пугать» за оскорбления в интернете не стоит понимать буквально. «Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву», — заявил глава Чечни.

«Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — продолжил он. Глава республики также заявил о провокаторах, которые «цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов».

Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

По словам Кадырова, его критикуют «человек десять»: «Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах». «Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие», — заявил глава Чечни. Он добавил, что «какая бы у них [критиков] ни была большая борода, в них есть то, что непозволительно мусульманам».

Способы борьбы с интернет-пользователями, которые оскорбляют чью-то честь, Кадыров назвал в начале ноября на заседании чеченского правительства. Сюжет об этом на чеченском языке был показан в эфире телеканала «Грозный». «Тех, кто занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, — ничего не получится», — приводила перевод его слов русская служба Би-би-си. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал этот перевод клеветой и усомнился, что в телерадиовещательной корпорации хорошо знают чеченский язык.

В Би-би-си настаивают, что перевод был точным и слова Кадырова не были искажены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оригинала стенограммы заседания он не читал и не может считать материал корпорации первоисточником. Заявления главы Чечни в Кремле проверять не будут, добавил он.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Рамзан Кадыров
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Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Общество
Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
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