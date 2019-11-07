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Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Об этом представитель главы республики заявил «Интерфаксу».

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», — сказал он, комментируя перевод выступления Рамзана Кадырова, сделанный британским изданием.

По словам Каримова, он не помнит, чтобы западные СМИ «объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне».

Материал дополняется
 

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