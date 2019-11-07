Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си

Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си

Кремлю ничего не известно о призывах главы Чечни Рамзана Кадырова «убивать, сажать, пугать» тех, кто оскорбляет чью-то честь в Сети. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания и не читал распечаток оригиналов заявлений. Публикации Русской службы Би-би-си при всем уважении считать за первоисточник не могу», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что сообщения проверяться не будут.

При этом на вопрос, почему он не комментирует ряд тем, связанных с Чечней, и есть ли у региона особые условия, Песков отметил, что особенных условий нет.

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала перевод высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова на заседании правительства, которое транслировала ЧГТРК «Грозный».