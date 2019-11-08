В «Би-би-си» ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в «Би-би-си». Таким образом в телерадиовещательной компании ответили на заявление пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова об искажении слов Рамзана Кадырова о наказаниях для пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

«Точность является неотъемлемой составляющей журналистики «Би-би-си». Мы уверены в нашем переводе с чеченского», — сообщили РБК в «Би-би-си».

На заседании правительства Чечни 7 ноября Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» назвал способы борьбы с пользователями интернета, которые оскорбляют чью-то честь. «Русская служба Би-би-си» перевела слова Кадырова, указав: «Тех, кто занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, — ничего не получится». Пресс-секретарь Кадырова назвал этот перевод клеветой и заявил, что в «Би-би-си» знают чеченский язык так же хорошо, как он знает таитянский. По словам Керимова, он не помнит, чтобы западные СМИ писали о событиях в Чечне объективно.

Керимов считает, что слова главы республики о том, что чеченские власти будут бороться с оскорблениями, ложью и враждой всеми дозволенными законом способами, были переведены телерадиовещательной компанией «так, как им это хотелось бы».

В Кремле заявили, что проверять слова Кадырова не станут. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не читал стенограмм этого заседания, а материалы «Русской службы Би-би-си» считать первоисточником не может.