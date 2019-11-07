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Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Об этом он заявил на заседании правительства республики, посвященном малому и среднему бизнесу, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая — ничего не получится, » — заявил Кадыров. Он отметил, что закон, конституция и демократия обеспечивают благополучие населения, а «аферистов, предателей, сплетников, шизофрников» необходимо остановить.

Ранее во время встречи с российскими театральными деятелями Кадыров призвал их воспитывать молодежь в патриотическом духе и беречь ее от «фальшивых ценностей». По его ловам, необходимо влиять на молодых людей при помощи искусства и не оставлять их под пагубным влиянием «врагов наших народов». «Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем ее в последующем», — сказал глава Чечни.

Теги: Рамзан Кадыров, оскорбление, наказание
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