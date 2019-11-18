Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией

В «Яндексе» появится Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию» с расширенными правами — он сможет блокировать консолидацию 10% акций в одних руках

Совет директоров «Яндекса» предложил внести изменения в схему корпоративного управления компанией, в ее структуре предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов, сообщается на сайте «Яндекса».

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров «Яндекса», а также участвовать в принятии решений по ряду вопросов, в число которых вошли:

согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

согласование передачи существенной интеллектуальной собственности

согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей.

согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

«Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, фонду отойдет «золотая акция» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк. Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в одних руках, после передачи ее права расширят и с ее помощью можно будет блокировать консолидацию 10%.