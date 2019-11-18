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Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией
В «Яндексе» появится Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию» с расширенными правами — он сможет блокировать консолидацию 10% акций в одних руках

Совет директоров «Яндекса» предложил внести изменения в схему корпоративного управления компанией, в ее структуре предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов, сообщается на сайте «Яндекса».

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров «Яндекса», а также участвовать в принятии решений по ряду вопросов, в число которых вошли:

  • согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.
  • согласование передачи существенной интеллектуальной собственности
  • согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей.
  • согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

«Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, фонду отойдет «золотая акция» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк. Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в одних руках, после передачи ее права расширят и с ее помощью можно будет блокировать консолидацию 10%.

В совет директоров фонда «Яндекс» пригласил преподавателей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании партнерские отношения. Это ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), школа управления «Сколково» и фонд поддержки 57-й школы. В фонд общественных интересов «Яндекса» также войдут руководители компании: основатель и гендиректор группы Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина.

В качестве новых членов совета директоров «Яндекса» от фонда планируется выдвинуть проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора ВТБ Капитал Алексея Яковицкого.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Яндекс», структура
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