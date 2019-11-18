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Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией
Ранее подписать соглашение о снижении стоимости шенгенских виз для граждан Белоруссии решил Александр Лукашенко. Минск и Брюссель ведут соответствующие переговоры с 2014 года
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

«Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c Республикой Беларусь об упрощении визового режима», — говорится в тексте решения. В нем также отмечается, что Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

В сентябре пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз решил президент республики Александр Лукашенко. В соответствии с ним стоимость шенгенской визы для белорусов составит €35 вместо €60, а срок получения сократится до десяти дней (в случае дополнительной проверки — до 30 дней).

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Проект документа обнародован в базе нормативных актов ЕС. В нем также указаны категории граждан, для которых визовый сбор не предусмотрен: это дети в возрасте до 12 лет, школьники и студенты, которые отправляются в образовательные поездки, а также представители гуманитарных организаций, участвующие в культурных и спортивных мероприятиях.

Кроме того, власти Белоруссии включили в соглашение обязанности республики по реадмиссии. Это подразумевает, что страна соглашается принять обратно на свою территорию собственных граждан, которых депортирует другое государство.

По словам представителя МИДа, Лукашенко принял соответствующее решение, «понимая высокую значимость мобильности для граждан» Белоруссии, а подписанию предшествовали долгие переговоры с Брюсселем: стороны вели переговоры по поводу визового соглашения с 2014 года. Как заявил РБК политолог Дмитрий Болкунец, переговоры тормозили из-за нескольких причин. В частности, Минск долго не мог найти общего языка с Брюсселем насчет реадмиссии.

В Кремле назвали решение Лукашенко подписать соглашение внутренним делом Белоруссии и отметили, что оно не помешает развитию связей Москвы и Минска. Россия вела с Евросоюзом аналогичные переговоры до того, как отношения с Брюсселем «были полностью свернуты и заморожены», отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Совет ЕС, визовый режим
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