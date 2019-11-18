Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Ранее подписать соглашение о снижении стоимости шенгенских виз для граждан Белоруссии решил Александр Лукашенко. Минск и Брюссель ведут соответствующие переговоры с 2014 года

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Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

«Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c Республикой Беларусь об упрощении визового режима», — говорится в тексте решения. В нем также отмечается, что Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

В сентябре пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз решил президент республики Александр Лукашенко. В соответствии с ним стоимость шенгенской визы для белорусов составит €35 вместо €60, а срок получения сократится до десяти дней (в случае дополнительной проверки — до 30 дней).

Проект документа обнародован в базе нормативных актов ЕС. В нем также указаны категории граждан, для которых визовый сбор не предусмотрен: это дети в возрасте до 12 лет, школьники и студенты, которые отправляются в образовательные поездки, а также представители гуманитарных организаций, участвующие в культурных и спортивных мероприятиях.