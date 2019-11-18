МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Ведомство рекомендовало российским компаниям приготовиться к возможному ужесточению санкций после завершения выхода Британии из ЕС. МИД указал на последствия и для британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Москвой

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Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США», — сказал он. По словам дипломата, Москва не исключает варианта, что ограничительные меры могут быть ужесточены: «К этому тоже надо быть готовым».

Возможность введения дополнительных национальных санкций против России, которая обсуждается в палате общин, вызывает у Москвы «откровенное недоумение», добавил Беляев. Последствия этой инициативы могут коснуться и британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами, указал он.

Говоря о возможном ужесточении санкций, Беляев отметил, что «принцип взаимности никто не отменял». Он также допустил, что ограничительные меры в условиях выхода Британии из ЕС могут негативно сказаться и на позиции Лондона, в частности «вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции».