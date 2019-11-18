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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Ведомство рекомендовало российским компаниям приготовиться к возможному ужесточению санкций после завершения выхода Британии из ЕС. МИД указал на последствия и для британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Москвой
Фото: Hannah McKay / Reuters

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США», — сказал он. По словам дипломата, Москва не исключает варианта, что ограничительные меры могут быть ужесточены: «К этому тоже надо быть готовым».

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Возможность введения дополнительных национальных санкций против России, которая обсуждается в палате общин, вызывает у Москвы «откровенное недоумение», добавил Беляев. Последствия этой инициативы могут коснуться и британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами, указал он.

Говоря о возможном ужесточении санкций, Беляев отметил, что «принцип взаимности никто не отменял». Он также допустил, что ограничительные меры в условиях выхода Британии из ЕС могут негативно сказаться и на позиции Лондона, в частности «вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции».

По мнению представителя МИДа, Brexit отрицательно повлияет на темпы развития мировой и европейской экономики. «Исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС ожидают 43% компаний», — заявил он, ссылаясь на оценки динамики рынка Великобритании. По его словам, с начала года объем европейских сделок британских предприятий сократился на 32% и достиг десятилетнего минимума. Сложившаяся ситуация также создает риски для российских экономических операторов, которые работают на британском рынке.

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Палата общин Великобритании в мае одобрила регламент, который позволит королевству проводить автономную от Евросоюза санкционную политику. Благодаря ему власти смогут сохранить ограничительные меры против России после Brexit. Регламент наделяет главу британского МИДа правом замораживать активы граждан и запрещать им въезд в королевство.

В тексте документа указано, что британским подданным будет запрещено проводить коммерческую деятельность в Крыму, а также экспортировать в Россию продукцию военного назначения и покупать ее.

Власти Великобритании неоднократно откладывали выход страны из Евросоюза. Изначально планировалось, что это произойдет в марте текущего года, но сроки сдвинули на 31 октября из-за разногласий об условиях Brexit между правительством и парламентом. В июне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку, ее место занял Борис Джонсон. Лидер консерваторов настаивал на том, чтобы Brexit прошел в назначенные сроки вне зависимости от того, успеют ли парламентарии утвердить его условия. Однако законодатели приняли билль, обязывающий премьера просить отсрочки. Брюссель согласился продлить сроки выхода Британии из ЕС до 31 января 2020 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД, санкции, Brexit, Великобритания
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