Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем

Медведев заявил, что Украина не сможет признать себя победителем конфликта, поскольку Зеленскому «не простят» утрату территорий

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Украина не будет признана победителем конфликта «ни при каких условиях», заявление президента США Дональда Трампа о том, что и Киев, и Москва должны признать себя победившими, — «не наш случай». Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале.

«Трамп <...> сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте». Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай», — заявил Медведев.

По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты. «Поэтому окончание войны — смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», — добавил Медведев.

Трамп ранее предложил России и Украине объявить себя победителями в конфликте. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. «Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови... Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!» — сказал он.

В Вашингтоне 17 октября прошла встреча Трампа и Зеленского. После переговоров украинский президент заявил, что США не стремятся к обострению ситуации, связанной с применением ракет Tomahawk.

Президент Украины также отметил, что Трамп рассказал ему о предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский добавил, что Киеву нужны гарантии от Вашингтона, поскольку «только Трамп имеет диалог с Россией».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора президенты договорились, что встретятся в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин предупредил о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину.