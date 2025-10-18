 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем

Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев заявил, что Украина не сможет признать себя победителем конфликта, поскольку Зеленскому «не простят» утрату территорий
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Украина не будет признана победителем конфликта «ни при каких условиях», заявление президента США Дональда Трампа о том, что и Киев, и Москва должны признать себя победившими, — «не наш случай». Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале.

«Трамп <...> сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте». Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай», — заявил Медведев.

По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты. «Поэтому окончание войны — смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», — добавил Медведев.

Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа
Политика
Дмитрий Медведев

Трамп ранее предложил России и Украине объявить себя победителями в конфликте. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. «Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови... Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!» — сказал он.

В Вашингтоне 17 октября прошла встреча Трампа и Зеленского. После переговоров украинский президент заявил, что США не стремятся к обострению ситуации, связанной с применением ракет Tomahawk.

Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского
Политика
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа)

Президент Украины также отметил, что Трамп рассказал ему о предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский добавил, что Киеву нужны гарантии от Вашингтона, поскольку «только Трамп имеет диалог с Россией».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора президенты договорились, что встретятся в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин предупредил о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину.

Алена Нефедова
Дмитрий Медведев Дональд Трамп конфликт на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
