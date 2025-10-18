Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким»

Axios о встрече с Зеленским: никто не кричал, но Трамп был жестким

Украинский президент настаивал на поставках ракет Tomahawk, но глава Белого дома не проявил гибкости и отказался, пишет издание. CNN описал переговоры в Белом доме как «напряженные, откровенные и порой неловкие»

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме была «непростой», пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, она прошла «плохо». «Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из источников. Американский лидер «сделал несколько резких заявлений» и в некоторые моменты «было немного эмоционально», описал встречу второй.

Как пишет Axios, переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости и отказался, отмечает издание.

Собеседники CNN описали переговоры в Белом доме как «напряженные, откровенные и порой неловкие».

После переговоров американский президент в Truth Social написал, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», и заключить сделку. Глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером

«очень интересной и сердечной».

Зеленский на брифинге заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он, добавив, что после этого следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште. Путин предупредил коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин уверен, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя, и обещал сбивать их.

В Кремле считают, что Киев не стремится к мирному процессу, поскольку думает, что «что-то изменится на фронтах» для него, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном».