Военная операция на Украине⁠,
0

Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким»

Axios о встрече с Зеленским: никто не кричал, но Трамп был жестким
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент настаивал на поставках ракет Tomahawk, но глава Белого дома не проявил гибкости и отказался, пишет издание. CNN описал переговоры в Белом доме как «напряженные, откровенные и порой неловкие»

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме была «непростой», пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, она прошла «плохо». «Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из источников. Американский лидер «сделал несколько резких заявлений» и в некоторые моменты «было немного эмоционально», описал встречу второй.

Как пишет Axios, переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости и отказался, отмечает издание.

Собеседники CNN описали переговоры в Белом доме как «напряженные, откровенные и порой неловкие».

После переговоров американский президент в Truth Social написал, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», и заключить сделку. Глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером
«очень интересной и сердечной».

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Зеленский на брифинге заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он, добавив, что после этого следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште. Путин предупредил коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин уверен, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя, и обещал сбивать их.

В Кремле считают, что Киев не стремится к мирному процессу, поскольку думает, что «что-то изменится на фронтах» для него, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном».

Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
