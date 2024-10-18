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Путин назвал документ-базу для переговоров с Украиной

Путин: базой для переговоров с Украиной являются стамбульские договоренности
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Базой для возможных договоренностей с Украиной являются стамбульские соглашения 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Путин напомнил, что документ после стамбульских соглашений «был парафирован главой украинской делегации», который поставил «там свою подпись». «Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно», — сказал президент России.

Поэтому, добавил он, «мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу».

Использование стамбульских договоренностей Путин допускал и ранее — например, в июле 2024 года. «Эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — говорил тогда глава государства.

В апреле 2024 года немецкая газета Die Welt опубликовала проект соглашения между Россией и Украиной. Из документа следовало, что Москва и Киев договорились по основным пунктам условиям прекращения конфликта.

Согласно проекту стамбульских соглашений, опубликованных Die Welt, Украина обязывалась:

  • соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО;
  • отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;
  • не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;
  • воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;
  • законодательно запретить понятия «фашизм», «нацизм» и «агрессивный национализм»;
  • части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом России.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в мае 2024 года говорил, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей.

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