ЦАХАЛ опубликовала новые кадры убийства лидера ХАМАС выстрелом из танка

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала новые кадры убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. На кадрах видно, как танк, стоящий на улице, стреляет по верхнему этажу двухэтажного дома. Взрывом там разносит стены. Видео снято с дрона, летящего над зданием.

На предыдущем видео ЦАХАЛ показывало, как в здание с Яхьи Синваром залетал израильский дрон. На кадрах было видно, как раненый лидер ХАМАС сидит в кресле — одну руку он там уже не может поднять. Другой он кидает в израильский беспилотник палку, но промахивается.

Синвара, как сообщали в ЦАХАЛ, нашли случайно — во время обычной операции израильских войск, которые патрулировали территорию. При этом были разночтения — убил ли Синвара снайпер или танк. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова сообщила РБК, что его убили выстрелом из танка.

«Была перестрелка. Синвар ушел в другой дом, его засекли дроном и выстрелили в дом снарядом», — рассказала она. После этого израильские военные пошли проверять и прочесывать дом на предмет наличия других боевиков. Там они обнаружили тело Синвара и «поняли, что это он».

ХАМАС подтвердил гибель лидера. «Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», — заявили в ХАМАС.