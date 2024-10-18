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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС сообщил, что их глава погиб, «стреляя до последнего вздоха»

ХАМАС: Яхьа Синвар погиб, стреляя до последнего вздоха
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Палестинская группировка подтвердила смерть своего лидера, который стоял у истоков группировки
Яхью Синвар
Яхью Синвар (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель своего главы ХАМАС Яхью Синвара.

«Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», — заявили в ХАМАС (цитата по Aljazeera).

На видео, которое публиковал ЦАХАЛ, видно, как Синвар незадолго до гибели пытался отбиться от изральского дрона палкой.

ХАМАС сообщил, что их глава погиб, «стреляя до последнего вздоха»
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Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова сообщила РБК, что лидера ХАМАС ликвидировали выстрелом снаряда из танка.

Израильские военные, ликвидировавшие Синвара, обнаружили его неожиданно, так как это было обычное патрулирование на юге сектора Газа, писала газета The New York Times, ссылаясь на источники с израильской стороны.

Синвар стоял у истоков создания ХАМАС и был причастен к формированию военного крыла группировки — «Бригады аль-Кассам».

В 2012 году его избрали в политбюро, а в 2017-м он стал лидером ХАМАС в секторе Газа, сменив на этом посту Исмаила Ханию (тот возглавил политбюро группировки).

Хания был убит в конце июля 2024 года в Тегеране, после чего новым главой политбюро ХАМАС стал Синвар.

Синвару был 61 год.

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Теги
Палестина Израиль ХАМАС Яхья Синвар
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