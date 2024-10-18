Украине передали 501 тело военных, Россия получила 89 тел

Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года (Фото: РИА Новости)

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Украинский координационный штаб сообщил, что им передали 501 тело, передает «Суспильне».

Депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Украине передали 501 тело военных, Россия получила 89 тел.

Россия и Украина неоднократно производили обмены телами погибших военнослужащих. Один из последних обменов прошел в начале августа: тогда украинской стороне передали 250 тел военных. Россия получила 38 тел.

До этого, в конце мая, Москва вернула 45 тел российских военных в рамках обмена, Киев взамен получил 212 тел.