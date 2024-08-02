Украина вернула России тела 38 погибших военных
Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил РБК об обмене телами убитых солдат между Россией и Украиной.
«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», — сказал он.
Обмен подтвердили в украинском Координационном штабе по вопросам пленных. Там сообщили, что получили тела погибших с различных направлений от ЛНР до Херсонской области, а также из Мариуполя. В штабе также указали, что при организации обмена участвовали в том числе и международные организации. В дальнейшем тела будут направлены судебно-медицинским экспертам для установления личности и затем будут переданы родным для похорон.
Обмены телами погибших происходят практически каждый месяц. В мае Украине были возвращены 212 погибших, в июне — 250. России, соответственно, передали тела 45 и 32 погибших.
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