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Военная операция на Украине ,  
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Украина вернула России тела 38 погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинской стороне передали тела 250 погибших
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил РБК об обмене телами убитых солдат между Россией и Украиной.

«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», — сказал он.

Обмен подтвердили в украинском Координационном штабе по вопросам пленных. Там сообщили, что получили тела погибших с различных направлений от ЛНР до Херсонской области, а также из Мариуполя. В штабе также указали, что при организации обмена участвовали в том числе и международные организации. В дальнейшем тела будут направлены судебно-медицинским экспертам для установления личности и затем будут переданы родным для похорон.

Обмены телами погибших происходят практически каждый месяц. В мае Украине были возвращены 212 погибших, в июне — 250. России, соответственно, передали тела 45 и 32 погибших.

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Украина Шамсаил Саралиев обмен
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