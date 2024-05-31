Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Волонтеры собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими (Фото: РИА Новости)

Россия вернула 45 тел российских военных в рамках обмена с Украиной, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

По результатам обмена на Украину вернули тела 212 погибших военнослужащих , сообщили в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными. Там заявили, что передача осуществлялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевезут тела погибших в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их личности. После идентификации погибших передадут их родным для захоронения.

В предыдущий раз Саралиев сообщал об обмене тел погибших в апреле. Тогда Россия вернула тела 23 погибших военных, Киев — 99.

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