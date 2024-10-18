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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Рауф Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым

Рауф Арашуков: мои извинения перед Кадыровым — это наше личное
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Обращение экс-сенатора, отбывающего пожизненное заключение, к главе Чечни появилось накануне. В нем он говорит, что «никогда намеренно ничего не делал», что могло «разозлить или обидеть» Кадырова и признал свои ошибки
Рауф Арашуков
Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым — это «наше личное», заявил РБК бывший сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное заключение. Арашуков передал через адвоката, что обращение к Кадырову написал собственноручно. Извинение перед главой Чечни появилось накануне появилось накануне на странице экс-сенатора в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Это было написано лично собственноручно, я передал через адвоката чтобы опубликовали. Что касается извинений и обращения причины — это наше личное и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается и признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», — сообщил РБК Рауф Арашуков.

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Политика
Рауф Арашуков

«Первое, что я хотел сказать, — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть», — написал экс-сенатор в посте, добавив, что признает свои ошибки.

Осужденный также попросил Кадырова «оказать милость и помочь нашей семье в сложившейся ситуации», поскольку кроме него «никто не поможет». «Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — подчеркнул Арашуков.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа и его отца, Рауля Арашукова, к пожизненному заключению. Их осудили за создание преступного сообщества, хищение газа более чем на 4 млрд руб. и организацию заказных убийств. Арашуковы не признали свою вину.

История дружбы Кадырова и Арашукова

Источники РБК ранее рассказывали, что Арашуков и Кадыров дружили с 2007 года. В честь главы Чечни тот даже назвал одного из своих сыновей. Арашуков часто фигурировал в Instagram Кадырова, где тот называл его братом. «Арашуков-младший стал везде ходить с Кадыровым; сбрил себе усы, а бороду оставил, как чеченцы делают, стал с чеченским акцентом говорить», — рассказывал один из источников РБК.

Именно Кадыров в 2016 году повлиял на решение главы КЧР Рашида Темрезова назначить Арашукова сенатором, уточнял источник, близкий к руководству региона. «Он выступал посредником между Темрезовым и Рауфом, чтобы сделать Рауфа сенатором», — подтвердил другой знакомый Арашуковых.

Дружба с Кадыровым продолжалась почти десять лет — до того момента, пока Арашуков-младший не попытался сместить главу северокавказского отделения Росавтодора Руслана Лечхаджиева — дальнего родственника Кадырова, рассказывали источники.

Конфликт завершился встречей Арашукова с приближенными Кадырова в «Президент-Отеле» на Якиманке, утверждали четверо собеседников РБК. По их словам, там присутствовал в том числе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Во время встречи Арашукова якобы избили, рассказывал источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в Совете Федерации. Еще двое собеседников, близких к Делимханову, утверждали, что с Арашуковым просто «культурно поговорили, не били».

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Рауф Арашуков Рамзан Кадыров извинения
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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