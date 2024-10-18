Рауф Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым

Обращение экс-сенатора, отбывающего пожизненное заключение, к главе Чечни появилось накануне. В нем он говорит, что «никогда намеренно ничего не делал», что могло «разозлить или обидеть» Кадырова и признал свои ошибки

Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым — это «наше личное», заявил РБК бывший сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное заключение. Арашуков передал через адвоката, что обращение к Кадырову написал собственноручно. Извинение перед главой Чечни появилось накануне появилось накануне на странице экс-сенатора в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Это было написано лично собственноручно, я передал через адвоката чтобы опубликовали. Что касается извинений и обращения причины — это наше личное и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается и признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», — сообщил РБК Рауф Арашуков.

«Первое, что я хотел сказать, — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть», — написал экс-сенатор в посте, добавив, что признает свои ошибки.

Осужденный также попросил Кадырова «оказать милость и помочь нашей семье в сложившейся ситуации», поскольку кроме него «никто не поможет». «Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — подчеркнул Арашуков.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа и его отца, Рауля Арашукова, к пожизненному заключению. Их осудили за создание преступного сообщества, хищение газа более чем на 4 млрд руб. и организацию заказных убийств. Арашуковы не признали свою вину.