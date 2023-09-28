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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд оставил без изменения пожизненный приговор отцу и сыну Арашуковым

Апелляционный суд оставил без изменения пожизненный приговор Арашуковым
Сюжет
Дело клана Арашуковых
Рауля и Рауфа Арашуковых осудили за создание преступного сообщества, хищение газа более чем на 4 млрд руб. и организацию заказных убийств. Они не признали свою вину
Рауль и Рауф Арашуковы
Рауль и Рауф Арашуковы (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию защиты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля на решение Мосгорсуда о пожизненном заключении для них по делу о преступном сообществе, хищении газа и заказных убийствах.

«Приговор Московского городского суда в отношении Арашукова Рауфа Раулевича, Арашукова Рауля Туркбиевича и других лиц оставлен без изменений», — сообщили РБК в суде.

Приговор был вынесен в конце 2022 года. Еще четыре фигуранта: экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, бывший и.о. руководителя управления Следственного комитета по республике Казбек Булатов, экс-следователь управления СК по региону Андрей Филиппов и бывший директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев — получили от пяти до 22 лет колонии.

В Первом апелляционном суде добавили, что Хашукаев был взят под стражу в зале суда по постановлению Мосгорсуда, а Филиппов освобожден из-под стражи по отбытию наказания.

Следствие установило, что Арашуков-старший был создателем организованного преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Рауль Арашуков в это время занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и постепенно назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа. В общей сложности у дочерних предприятий «Газпрома» было похищено газа на сумму 4,4 млрд руб.

Арашукова-младшего обвинили в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также в избиении свидетеля убийства.

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Фигурантов дела задержали в 2019 году. Свою вину из них признал только Хашукаев.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Куницына
Рауль Арашуков Рауф Арашуков
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