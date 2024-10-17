В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Пожизненный приговор Арашукову по делу о заказных убийствах вынесли в конце 2022 года. О том, что он долгое время дружил с Кадыровым, а потом рассорился из-за попытки сместить его родственника, ранее рассказывали источники РБК

Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На странице экс-сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение, в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нем сенатор просит у него прощения и просит помочь своей семье.

«Первое, что я хотел сказать, — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки. Да простит меня Аллах», — пишет он в посте.

Также экс-сенатор просит Кадырова «оказать милость и помочь нашей семье в сложившейся ситуации». «Я знаю, что, кроме тебя, нам никто не поможет, Ин ша Аллах. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — написал он.

РБК обратился за комментарием к адвокату Рауфа Арашукова. Хотя Арашуков и отбывает пожизненное заключение, его страница в Instagram продолжает обновляться. Предыдущий пост на ней появился в середине июня — тогда Арашуков поздравил верующих мусульман с Курбан-Байрамом.

История дружбы Кадырова и Арашукова Источники РБК рассказывали, что Арашуков и Кадыров дружили с 2007 года. В честь главы Чечни тот даже назвал одного из своих сыновей. Арашуков также часто фигурировал в Instagram Кадырова, где тот называл его братом. «Арашуков-младший стал везде ходить с Кадыровым; сбрил себе усы, а бороду оставил, как чеченцы делают, стал с чеченским акцентом говорить», — рассказывал один из источников РБК. Именно Кадыров в 2016 году повлиял на решение главы КЧР Рашида Темрезова назначить Арашукова сенатором, уточнял источник, близкий к руководству региона. «Он выступал посредником между Темрезовым и Рауфом, чтобы сделать Рауфа сенатором», — подтвердил другой знакомый Арашуковых. Дружба с Кадыровым продолжалась почти десять лет — до того момента, пока Арашуков-младший не попытался сместить главу северокавказского отделения Росавтодора Руслана Лечхаджиева — дальнего родственника Кадырова, рассказали источники. Конфликт завершился встречей Арашукова с приближенными Кадырова в «Президент-Отеле» на Якиманке, утверждали четверо собеседников РБК. По их словам, там присутствовал в том числе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Во время встречи Арашукова якобы избили, рассказывал источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в Совете Федерации. Еще двое собеседников, близких к Делимханову, утверждали, что с Арашуковым просто «культурно поговорили, не били».

Московский городской суд приговорил Рауфа и его отца, Рауля Арашукова, к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах в конце декабря 2022 года.

По версии следствия, организованное преступное сообщество, в которое входили члены клана Арашуковых, а также руководители региональных отделений «Газпрома», действовало около 17 лет на Северном Кавказе. Как сочли следователи, Рауль Арашуков, являясь его создателем, назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо сами, либо через указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа.

Арашукова-младшего суд признал виновным в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. Сенатор от Кабардино-Балкарии был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. В его задержании приняли участие на тот момент генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.