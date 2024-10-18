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Палестино-израильский конфликт ,  
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Песков оценил убийство главы политбюро ХАМАС «в прямом эфире»

Песков — об убийстве лидера ХАМАС Синвара: Израиль выполняет свои действия
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Комментируя убийство Яхьи Синвара в секторе Газа, Песков заявил, что «Израиль выполняет свои действия». Он также назвал гуманитарную катастрофу в секторе Газа «предметом серьезной озабоченности» Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил, что «Израиль выполняет свои действия», его слова приводит «Интерфакс».

«И здесь для нас главное — это последствия для мирного населения, последствия, которые мы наблюдаем. Для нас это представляет существенную обеспокоенность», — сказал Песков журналистам.

Гуманитарную катастрофу в секторе Газе и Ливане представитель Кремля назвал «предметом серьезной озабоченности» Москвы.

На вопрос, как он относится к тому, что Синвар погиб фактически в прямом эфире, Песков ответил: «Наши СМИ в прямом эфире каждый день это показывают, это уровень развития технологий».

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Политика
Яхья Синвар

17 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в секторе Газа был убит глава политбюро ХАМАС. Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила, что Синвар был ликвидирован во время операции на юге сектора Газа, которая состоялась 16 октября. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, политический лидер ХАМАС был убит после того, как израильские силы идентифицировали трех террористов в городе Рафах.

На видео, показанном ЦАХАЛ, к Синвару, сидящему в маске, приближается дрон, и он бросает в него предмет, похожий на палку.

Ливанский телеканал LBCI сообщил, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее политический лидер погиб в районе Таль аль-Султан в Рафахе. Исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Машаль занимал этот пост с 1996 по 2017 год, затем его сменил Исмаил Хания. Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране в июле, его место занял Синвар.

Убийство Синвара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа. Он заявил, что бойцы ХАМАС, которые сложат оружие и освободят израильских заложников, смогут «уйти и жить».

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Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС Яхья Синвар Дмитрий Песков
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