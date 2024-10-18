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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Ливане назвали нового главу ХАМАС после ликвидации Яхьи Синвара

LBCI: и.о. главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Исполнять обязанности главы политического крыла группировки вместо убитого Яхьи Синвара будет Халед Машаль. Он занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании, убитому летом
Халед Машаль
Халед Машаль (Фото: Getty Images)

Исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль, сообщил ливанский телеканал LBCI.

По данным телеканала, руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. Последнее время он живет в Катаре. До этого проживал в Кувейте, Иордании, Сирии. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

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Политика
Яхья Синвар

Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране в минувшем июле. После этого Al Arabiya и Al Hadath сообщали об обсуждении кандидатуры Машаля на пост политического лидера ХАМАС до проведения новых выборов. Синвар, на тот момент лидер ХАМАС в секторе Газа, возражал против этого назначения. Он хотел, чтобы Ханию сменил тот, у кого были бы налажены отношения с Ираном и Сирией, и лично предлагал члена политбюро Халила аль-Хайю. Однако через несколько дней новым главой политического крыла стал Синвар.

Синвар был убит 17 октября в результате израильского удара. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

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ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

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Елена Чернышова
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