 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Пропалестинские протестующие заняли одно из зданий Капитолия США

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Протестующие из движений «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», некоторые из которых были одеты в традиционную еврейскую одежду, заняли роттонду в здании Кэннона. Они требуют прекратить «этнические чистки палестинцев»

Пропалестинские протестующие заняли одно из зданий Капитолия США
Video

Пропалестинские протестующие заняли ротонду здания Кэннона (Cannon rotunda) комплекса американского Капитолия, которая представляет собой вход в здание, передает Fox 5.

Телеканал со ссылкой на заявление полиции сообщает, что демонстранты не допускаются в здание Конгресса, а правоохранители пытаются разогнать толпу. Как отмечает Fox 5, нескольких человек уже задержаны, а вокруг здания раздаются лозунги «прекращение огня сейчас».

Позже к протестующим вышел временный спикер палаты представителей США Патрик Макгенр. Под аплодисменты толпы он свесил с ротонды израильский флаг.

Акция протеста организована движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир». Она была согласована и проходила в районе капитолийского холма, однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона, расположенного в нескольких километрах от здания Капитолия.

Fox13 пишет, что, по версии организаторов акции, возле Капитолия находятся по меньшей мере 10 тыс. человек, еще пятиста удалось попасть в здание Кэннона. Митингующие призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке и требуют остановить «продолжающиеся этнические чистки палестинцев, проводимые израильским правительством».

Читайте на РБК Pro
Как депрессивная Япония добилась бурного роста экономики и рынка акций
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Топ-менеджеры стали чаще переходить в новую для себя сферу: почему и как

Война Израиля с палестинским движением ХАМАС, которое управляет сектором Газа, продолжается уже 11 дней: 7 октября ХАМАС начал массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В настоящее время ЦАХАЛ продолжает наносить массированные удары по сектору Газа, ХАМАС ведет ответные обстрелы.

С начала конфликта Вашингтон выступает с однозначной поддержкой Тель-Авива. 16 октября президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение движения ХАМАС. Он также назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница. 18 октября американский президент прибыл в Израиль, где пообещал оказывать поддержку стремлению Тель-Авива к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда».

Накануне, 17 октября, по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. Израиль причастность к удару опроверг, однако ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало мусульман выйти на протесты.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Капитолий США Палестина Израиль
Материалы по теме
Число покинувших свои дома израильтян оценили в 300 тыс.
Политика
Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов
Политика
FT узнала о влиянии войны Израиля с ХАМАС на позицию в мире по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
МИД Великобритании рекомендовал гражданам не ездить в Ливан Политика, 00:05
Ученые определили возраст наступления старости у россиян Экономика, 00:00
Госсовет Франции не поддержал запрет акций в поддержку Палестины Политика, 18 окт, 23:33
Умер последний член экипажа подлодки U-96 из фильма Das Boot Общество, 18 окт, 23:26
Пропалестинские протестующие заняли одно из зданий Капитолия США Политика, 18 окт, 23:22
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 18 окт, 23:15
Число покинувших свои дома израильтян оценили в 300 тыс. Политика, 18 окт, 22:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 18 окт, 22:51
Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов Политика, 18 окт, 22:34
О чем Байден сумел договориться в Тель-Авиве с Нетаньяху Политика, 18 окт, 22:24
В районе Николаева прозвучали взрывы Политика, 18 окт, 22:22
Чиновников США в Турции попросили ограничить передвижение из-за протестов Политика, 18 окт, 22:20
В Самаре объяснили отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации Политика, 18 окт, 22:11
«Спартак» обновил рекорд по победам и вышел в лидеры Запада КХЛ Спорт, 18 окт, 22:04