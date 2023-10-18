Пропалестинские протестующие заняли одно из зданий Капитолия США

Протестующие из движений «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», некоторые из которых были одеты в традиционную еврейскую одежду, заняли роттонду в здании Кэннона. Они требуют прекратить «этнические чистки палестинцев»

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Пропалестинские протестующие заняли ротонду здания Кэннона (Cannon rotunda) комплекса американского Капитолия, которая представляет собой вход в здание, передает Fox 5.

Телеканал со ссылкой на заявление полиции сообщает, что демонстранты не допускаются в здание Конгресса, а правоохранители пытаются разогнать толпу. Как отмечает Fox 5, нескольких человек уже задержаны, а вокруг здания раздаются лозунги «прекращение огня сейчас».

Позже к протестующим вышел временный спикер палаты представителей США Патрик Макгенр. Под аплодисменты толпы он свесил с ротонды израильский флаг.

Акция протеста организована движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир». Она была согласована и проходила в районе капитолийского холма, однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона, расположенного в нескольких километрах от здания Капитолия.

Fox13 пишет, что, по версии организаторов акции, возле Капитолия находятся по меньшей мере 10 тыс. человек, еще пятиста удалось попасть в здание Кэннона. Митингующие призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке и требуют остановить «продолжающиеся этнические чистки палестинцев, проводимые израильским правительством».

Война Израиля с палестинским движением ХАМАС, которое управляет сектором Газа, продолжается уже 11 дней: 7 октября ХАМАС начал массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В настоящее время ЦАХАЛ продолжает наносить массированные удары по сектору Газа, ХАМАС ведет ответные обстрелы.

С начала конфликта Вашингтон выступает с однозначной поддержкой Тель-Авива. 16 октября президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение движения ХАМАС. Он также назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница. 18 октября американский президент прибыл в Израиль, где пообещал оказывать поддержку стремлению Тель-Авива к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда».

Накануне, 17 октября, по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. Израиль причастность к удару опроверг, однако ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало мусульман выйти на протесты.