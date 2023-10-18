США введут санкции против лидеров ХАМАС

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Минфин США в ближайшее время объявит новые санкции против некоторых лидеров ХАМАС, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в американском правительстве.

В США ХАМАС внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена в стране. Однако новые санкции будут нацелены на те страны, которые продолжают сотрудничество с организацией и позволяют держать ее активы. В качестве примера такой страны Axios приводит Катар.

Кроме США ХАМАС признают террористической организацией страны Евросоюза и другие близкие к Вашингтону страны Запада. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

Глава департамента Минфина США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что Вашингтон уже давно старается перекрыть финансовые потоки ХАМАС. Он также рассказал, что ХАМАС зачастую использует в качестве источника финансирования НКО и благотворительные организации.

Нельсон оценил тайные инвестиционные портфели группировки и ее глобальные активы сотнями миллионов долларов. «Минфин продолжит охоту на эти активы и тех, кто тайно их обслуживает», — добавил он.